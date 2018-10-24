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В Мосгорсуде начался суд над бандой, грабившей особняки в Подмосковье

Общество

Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил порядка 150 млн рублей

В Мосгорсуде начался суд над бандой, грабившей особняки в Подмосковье
Оноре Домье. Знаменитое дело

Москва, 24 октября 2018, 08:26 — REGNUM  В Москве начался судебный процесс по уголовному делу о банде выходцев из Молдавии, грабившей подмосковные особняки. Об этом сообщили 23 октября в Мособлсуде.

В судебной инстанции отметили, что десять злоумышленников обвиняются по статьям «Бандитизм», «Незаконное хранение оружия» и «Вооруженные нападения». По версии правоохранителей, в период с мая 2012 по октябрь 2016 года злоумышленники совершили 15 разбойных нападений и нескольких краж в «элитных» особняках Московской области и Новой Москвы. Общий ущерб от деятельности банды составил порядка 150 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, о задержании в Подмосковье участников организованной этнической группы, нападавших на выходящих из квартир граждан стало известно 27 июня 2018 года.

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Бандитизм, разбой
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