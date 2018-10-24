В Северо-Казахстанской области выявлены нарушения госзакупок на $5 млн

Астана, , 08:21 — REGNUM В ходе проверки государственных закупок в Северо-Казахстанской области выявлены нарушения на сумму 2 млрд тенге ($5,5 млн), сообщает 24 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя регионального департамента внутреннего государственного аудита Злиху Утаргазиеву.

По её словам, в 2018 году проведено 101 аудиторское мероприятие с охватом бюджета в 22 млрд тенге ($60,7 млн). Нарушения были выявлены на 6 млрд тенге ($16,6 млн). В секторе госзакупок охват составил 4 млрд тенге ($11 млн).

Утаргазиева считает, что большое количество нарушений связано с высокой ротацией кадров и незнанием действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции выявило коррупционные риски в комитете геологии и недропользования.

Читайте ранее в этом сюжете: В комитете геологии Казахстана выявили коррупционные риски