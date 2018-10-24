Иркутские школьники представили 100 рисунков на конкурсы ИРНИТУ

Иркутск, , 08:10 — REGNUM Около 100 юных художников и умельцев из школ Иркутской области приняли участие в конкурсах «Мир науки глазами детей» и «Великий ученый», организованных Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ), сообщает 24 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что участниками конкурсов стали художники в возрасте 5−17 лет. Они представили свое видение научных исследований в нескольких номинациях: «Мир науки глазами детей», «Наука спасает планету», «Фиксики на льду», «Экспедиция на Марс». Конкурсанты, вооружившись кистями, красками, карандашами и фломастерами, изобразили бескрайний космос, научные приборы и невероятные пейзажи.

В направлении «Мир науки глазами детей» победила третьеклассница школы №11 Кира П. Она изобразила вымышленного ученого, который создает таблетки от любой болезни.

Руководитель отдела организации научной деятельности молодых ученых и студентов Дарья Макарова сообщила, что подобные турниры проводятся в вузе ежегодно. Авторов лучших работ наградили дипломами и памятными подарками. Конкурсы детских рисунков проводились в рамках Всероссийского фестиваля науки, который стартовал в ИРНИТУ 19 октября.

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