На Украине проверяют учителя, наказавшего ученика за нацистскую речёвку

Здолбунов, Украина, , 08:06 — REGNUM В полиции и школе №5 города Здолбунова Ровенской области начаты проверки в отношении учителя английского языка Романа Прилуцкого, который наказал школьника, выкрикивавшего «Слава Украине!», сообщил 23 октября телеканал «1+1».

По версии восьмиклассника, он просто поздоровался с учителем, после чего педагог якобы взял его за ухо и поставил у доски.

«Таким приветствием мы встречаемся очень часто. Мои прабабушки, прадедушки были вывезены в Сибирь за эти приветствия. Почему мой ребенок не имеет права говорить такое?», — заявила мать школьника Иванна Ходорчук.

Директор школы Жанна Рудик считает произошедшее очень неприятным событием:

«Я считаю себя патриоткой Украины, я преподаватель истории, лично и наши дети не раз проявили себя в патриотических начинаниях», — отметила она.

Учитель английского языка Роман Прилуцкий заявил, что проучил школьника за неподобающее поведение на перемене и отмечает, что ситуацию нагнетают из-за продолжительного конфликта с некоторыми жителями Здолбунова. Ранее он собирал подписи за сохранение в городе памятника герою Советского Союза, разведчику Николаю Приходько.

Напомним, «Слава Украине! Героям слава!» — приветствие украинских нацистов из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позаимствованное у немецких «коллег» в 40-е годы XX века. Ныне этот лозунг внедряют в сознание украинских граждан на государственном уровне.

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