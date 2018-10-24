Правительство РФ расширило список спецпродуктов для детей-инвалидов

Москва, , 07:54 — REGNUM В России расширен перечень продуктов питания для лечебного питания детей-инвалидов, больных редкими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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«В перечень на 2019 год дополнительно включены четыре специализированных продукта детского диетического лечебного питания для больных фенилкетонурией и гиперфенилаланинемией», — говорится в тексте опубликованного на сайте правительства РФ документа.

С учётом этих изменений в перечень на 2019 год включены 75 специализированных продуктов для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году перечень продуктов питания для лечебного питания детей-инвалидов включал 54 продукта, в 2017 году — 69 продуктов, в 2018 году — 71 продукт.

Добавим, что в 2017 году был увеличен объём средств на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Причиной стал рост количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Утверждённый правительством РФ на 2017 год размер субвенций на лекарства для детей-инвалидов в размере 31,609 млрд рублей был увеличен на 1,497 млрд рублей.

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