В США намерены урегулировать все исковые претензии по «делу Вайнштейна»

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM В США адвокаты Харви Вайнштейна и обвиняющих его в сексуальных домогательствах женщин намерены урегулировать все исковые претензии к продюсеру и его бывшей компании Weinstein Company, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что адвокаты начали переговоры со страховыми компаниями и прокуратурой штата Нью-Йорк. Консультации запланированы на начало ноября, стороны намерены договориться о компенсации потерпевшим на общую сумму более $100 млн.

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Напомним, в центре сексуального скандала Вайнштейн оказался осенью 2017 года после выхода обвинительной статьи в газете The New York Times. Актрисы, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кару Делевинь, Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн, также признались, что испытывали навязчивое внимание со стороны продюсера в начале карьеры.

В мае 2018 года Вайнштейн был задержан правоохранительными органами, однако позже его освободили под залог в $1 млн. При этом продюсера обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение.

В июле Вайнштейну были предъявлены дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах — с заявлением в правоохранительные органы обратилась ещё одна из жертв. Вайнштейну грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока.

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