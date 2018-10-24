Среда, 24 Октября 2018 года
08:17:15 МСК

В США намерены урегулировать все исковые претензии по «делу Вайнштейна»

Общество

Стороны намерены договориться о компенсации потерпевшим

Вашингтон, 24 октября 2018, 07:53 — REGNUM  В США адвокаты Харви Вайнштейна и обвиняющих его в сексуальных домогательствах женщин намерены урегулировать все исковые претензии к продюсеру и его бывшей компании Weinstein Company, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что адвокаты начали переговоры со страховыми компаниями и прокуратурой штата Нью-Йорк. Консультации запланированы на начало ноября, стороны намерены договориться о компенсации потерпевшим на общую сумму более $100 млн.

Читайте также: Суд Манхэттена «частично оправдал» Харви Вайнштейна

Напомним, в центре сексуального скандала Вайнштейн оказался осенью 2017 года после выхода обвинительной статьи в газете The New York Times. Актрисы, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кару Делевинь, Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн, также признались, что испытывали навязчивое внимание со стороны продюсера в начале карьеры.

В мае 2018 года Вайнштейн был задержан правоохранительными органами, однако позже его освободили под залог в $1 млн. При этом продюсера обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение.

В июле Вайнштейну были предъявлены дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах — с заявлением в правоохранительные органы обратилась ещё одна из жертв. Вайнштейну грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Читайте также: Кинопродюсеру Вайнштейну предъявят обвинения в изнасиловании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Секс-скандалы Голливуда и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить