В Сибири повышается уровень террористической активности — Патрушев

Новосибирск, , 07:49 — REGNUM На территории Сибирского федерального округа (СФО) повышается уровень террористической активности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Новосибирске.

По его словам, актуальность обсуждения данных вопросов обусловлена увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья, а также высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей террористических организаций.

Секретарь Совета безопасности России отметил, что за девять месяцев текущего года в Сибири по признакам преступлений террористической направленности было возбуждено 56 уголовных дел.

По его словам, расположенные в СФО объекты представляют интерес для международных террористических и экстремистских организаций.

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