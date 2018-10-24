Среда, 24 Октября 2018 года
08:18:05 МСК

Россия и КНР договариваются академическом обмене до 100 тыс. человек в год

Общество

Заседание комиссии прошло в министерстве образования Китая

Хабаровск, 24 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Вопросы академической мобильности, в частности достижение планового показателя в 100 тыс. человек до 2020 года, обсудили участники 18-го заседания Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования, сообщает 24 октября пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

В мероприятии, которое проходило в министерстве образования КНР, участвовали замминистра науки и высшего образования России Марина Боровская и замминистра образования Китая Тянь Сюэцзинь.

Кроме академической мобильности, стороны обсудили вопросы продвижения русского языка в Китае и китайского языка в России, взаимодействия российско-китайских ассоциаций университетов, развития молодёжного сотрудничества и другие.

Отмечается, что заседание было организовано в преддверии 19-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, проведение которого запланировано на 30 октября 2018 года в Китае.

Читайте также: В Тихоокеанском университете отпраздновали День образования КНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить