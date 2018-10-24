Россия и КНР договариваются академическом обмене до 100 тыс. человек в год

Хабаровск, , 07:46 — REGNUM Вопросы академической мобильности, в частности достижение планового показателя в 100 тыс. человек до 2020 года, обсудили участники 18-го заседания Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования, сообщает 24 октября пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

В мероприятии, которое проходило в министерстве образования КНР, участвовали замминистра науки и высшего образования России Марина Боровская и замминистра образования Китая Тянь Сюэцзинь.

Кроме академической мобильности, стороны обсудили вопросы продвижения русского языка в Китае и китайского языка в России, взаимодействия российско-китайских ассоциаций университетов, развития молодёжного сотрудничества и другие.

Отмечается, что заседание было организовано в преддверии 19-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, проведение которого запланировано на 30 октября 2018 года в Китае.

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