Африканская чума свиней побеждена в городе Тунлин на востоке Китая

Пекин, , 07:43 — REGNUM Китайские власти сняли 23 октября карантин в городе на востоке страны, объявленный ранее в связи со вспышкой африканской чумы свиней в сентябре текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Лабораторные исследования и комиссии на местах, проводимые местными властями показали, что вирус был полностью побежден в городе Тунлин провинции Аньхой на востоке страны, сообщили в министерстве сельского хозяйства Китая.

За прошедшие шесть недель не было зафиксировано ни единого нового случая заражения этим опасным для свиней вирусом благодаря предпринятым мерам по блокированию его распространения. Тем не менее мониторинг за ситуацией продолжается в целях недопущения новых вспышек в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в других регионах Китая ситуация не столь радужная. Вирус добрался до провинции Хунань, пополнив список из провинций Юньнань, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Ляонин и Внутренней Монголии, где были зафиксированы вспышки вируса.

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