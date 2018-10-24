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Труп гражданки РФ пытались перевезти на Украину под видом живого человека

Общество

Супруг хотел захоронить жену в Запорожской области

Киев, 24 октября 2018, 07:38 — REGNUM  Пугающую находку обнаружили пограничники Восточного регионального управления погранслужбы Украины в автомобиле, который пытался проехать на территорию страны из России. Инцидент произошёл в пункте пропуска «Гоптовка» накануне вечером, 23 октября.

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Как уточнили в погрануправлении, во время осмотра автомобиля «Форд» с российскими номерами на заднем сидении правоохранители обнаружили труп женщины. При этом она была посажена и пристёгнута ремнем безопасности, как живой человек.

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Как выяснилось, водитель автомобиля — гражданин РФ — являлся супругом умершей женщины. Он предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ. Вторым пассажиром в машине был его сын — гражданин Украины.

https://www.facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya/posts/1940631309570400

«По словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области», — говорится в сообщении управления погранслужбы Украины в Facebook.

В настоящее время пограничники направили уведомление в Национальную полицию о совершении правонарушения по статье УК Украины «Умышленное убийство».

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