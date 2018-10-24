Житель Приангарья уличён в умышленном заражении ВИЧ

Иркутск, , 07:29 — REGNUM За последние два года в Иркутской области доведены до суда по меньшей мере пять уголовных дел об умышленном заражении ВИЧ, отмечают в ГУ МВД России по Иркутской области. Подробности одного из них изложены на сайте Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Из официального сообщения следует, что сегодня, 23 октября, Октябрьский районный суд продолжит рассмотрение дела пострадавшей жительницы Иркутска, хотя разбирательство тянется с мая 2016 года.

По словам женщины, некий молодой человек познакомился с ней через Интернет, настоял на встрече и скором переезде к нему домой. В своём заявлении правоохранителям она пояснила, что обвиняемый сразу заговорил о долгой совместной счастливой жизни вдвоём, предложил пожениться и завести детей. О призрачности семейного благополучия жительница Иркутска начала догадываться достаточно скоро после переезда.

«Как выяснилось позже, проблемы со здоровьем гормонального характера способствовали тому, что болезнь, которой иркутянку предположительно заразил бывший возлюбленный, стала развиваться стремительно. И примерно через три недели после вероятной даты заражения, а не через несколько месяцев или лет, как это обычно бывает, врачи поставили заявительнице диагноз «острая ВИЧ-инфекция», — пояснили в СПИД-Центре.

Там же пояснили, что по результатам исследований удалось доказать: инфицирование произошло в период времени, когда пострадавшая и ответчик состояли в отношениях. К тому же специальное исследование подтвердило, что вирус в крови у обвиняемого и потерпевшей имеют одинаковую более чем на 99% генетическую структуру.

Доктора подчёркивают, что только упорство молодого человека в нежелании признать себя виновным стало одной из причин долгого разбирательства по делу. Накануне обвинение запросило для него три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.