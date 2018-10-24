Среда, 24 Октября 2018 года
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Названы самые пьющие города России

Общество

В социологическом опросе, который проводился по методу личных интервью, приняли участие 3250 жителей страны

Названы самые пьющие города России
Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1890

Москва, 24 октября 2018, 07:24 — REGNUM  Маркетинговое агентство Zoom Market, представители которого провели опрос среди жителей России, составило рейтинг самых пьющих городов страны.

Исследователи задавали жителям страны всего три вопроса: Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь?

Так, самым пьющим городом России назван Саратов, на втором месте рейтинга расположился Ханты-Мансийск, на третьем — Пермь. Москва заняла шестнадцатое место в списке, а Санкт-Петербург расположился на одиннадцатой позиции.

В Топ-15 также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк, Иркутск, Воронеж, Липецк и Краснодар. Замыкают рейтинг пьющих городов Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

Отмечается, что в социологическом опросе, который проводился по методу личных интервью, приняли участие 3250 жителей страны старше 19 лет из 25 российских городов.

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Социологические опросы
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