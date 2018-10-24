В Западно-Казахстанской области аттестацию не прошли 25 школ

Астана, , 07:28 — REGNUM В Западно-Казахстанской области 25 школ не прошли государственную аттестацию на соответствие требованиям государственного общеобразовательного стандарта среднего образования, сообщает 23 октября новостной портал западного Казахстана «Мой город».

Департамент по контролю в сфере образования Западно-Казахстанской области провел государственную аттестацию в 85-и образовательных организациях, в том числе 56-и школах, 23-х детских садах и 6-и организациях технического и профессионального образования.

В ходе проверки выяснилось, что в 12-и школах не исполнены 11 тыс. учебных часов. В 15-и школах выявлен низкий уровень знаний, умений и навыков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании к народу поручил разработать законопроект «О статусе педагога», который закрепит стимулы для учителей школ и работников дошкольного образования.

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