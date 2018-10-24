В Китае зафиксировано первое в 2018 году заражение вирусом Зика

Гуанчжоу, Китай, , 07:18 — REGNUM Китайские таможенные службы сообщили о первом случае ввоза в страну вируса Зика в 2018 году в организме мужчины, который недавно отдыхал на Мальдивах, передает 23 октября агентство Синьхуа.

У туриста были выявлены симптомы лихорадки по прибытию в Международный аэропорт Байюнь в городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая 19 октября, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Медицинский персонал аэропорта немедленно диагностику и установил положительную реакцию на вирус Зика двумя днями позднее. Пациент после установления диагноза был немедленно госпитализирован.

Напомним, что вирус Зика передается через укус москитов. Он вызывает лихорадку, отёк суставов, боли в суставах, утомление и головную боль наряду с сыпью и прочими симптомами. В редких случаях болезнь может привести к летальному исходу. С 2016 по 2017 годы всего было зафиксировано 26 случаев ввоза вируса Зика в Китай.

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