Африканская чума свиней перебрасывается на новые провинции Китая

Пекин, , 07:07 — REGNUM В Китае официально зафиксированы очередные случаи заражения домашних свиней африканской чумой свиней в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщили в министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 23 октября агентство Синьхуа.

Среди 436 свиней на одной из ферм города Иян, 44 оказались зараженными. Из них погибли уже 17 голов, отметили в министерстве. В города Чандэ среди 268 свиней на одной из местных ферм зараженными оказались целых 208 голов, из которых умерли 31 единица. Местные власти приняли экстренные меры по недопущению распространения опасной для свиней болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально 22 октября в провинции Хунань была зафиксировала еще одна вспышка этой болезни. Судя по тому, что информация о новых вспышках появляется по несколько раз в неделю в последнее время, ситуация в Китае с африканской чумой свиней не такая радужная.

Отметим также, что теперь к провинциям Юньнань, Чжэцзян, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Ляонин и Внутренней Монголии добавилась еще и провинция Хунань в печальном списке регионов Поднебесной, где был выявлен этот опасный вирус.

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