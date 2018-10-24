Новосибирский экс-сенатор отсудил 10 тысяч евро у РФ

Новосибирск, , 07:01 — REGNUM Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 12 тысяч евро бывшему сенатору от Новосибирской области Алексею Мананникову за принудительную психиатрическую экспертизу по делу об оскорблении судьи. Решение опубликовано на сайте Страсбургского суда.

Суд посчитал, что семидневное пребывание заявителя в психиатрической больнице не соответствовало требованию законности.

Как уточняют региональные СМИ, в 2006 году в отношении Алексея Мананникова было возбуждено дело за оскорбление сотрудников ДПС. Суд признал его виновным, но освободил от наказания — истёк срок давности. Мананников хотел обжаловать это решение, и после того, как этого сделать не удалось, он в своем блоге обвинил судью, отклонившую апелляцию, в незаконных действиях и назвал её «басманным судьей». Было возбуждено уголовное дело о клевете и неуважении к суду. Мананникова суд отправил на прохождение принудительной медико-психиатрической экспертизы, где он объявил голодовку и был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Европейский суд решил, что российские власти нарушили Европейскую конвенцию о защите прав человека, и постановил выплатить Алексею Мананникову 10 тысяч евро, а также возместить судебные расходы в размере 2,4 тысячи евро.

Алексей Мананников в 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по 57-му национально-территориальному округу, включавшему Новосибирск. В период с 1993 по 1995 год он представлял Новосибирскую область в Совете Федерации, а в 1995 году на выборах губернатора области занял третье место.