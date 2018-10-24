В Китае предъявлены обвинения бывшим вице-губернаторам трёх провинций

Пекин, , 07:00 — REGNUM Верховной народной прокуратурой Китая предъявлены обвинения в коррупции трем бывшим высокопоставленным китайским чиновникам по отдельным эпизодам дела, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Бывший вице-губернатор провинции Шаньдун Цзи Сянци обвиняется во взяточничестве и растратах. Цзи пользовался своими должностными полномочиями с целью получения материальных выгод, а также лоббировал интересы третьих лиц, получая за это огромные суммы денег и подарки.

Два других эпизода связаны с Лю Цяном — бывшим вице-губернатором провинции Ляонин, который также был уличен во взяточничестве, а также нарушении процедуры выборов, а также Ли Ихуном — бывшим вице-губернатором провинции Цзянси, который тоже не удержался от соблазнов и получал взятки, занимаясь одновременно растратами общественных средств.

Напомним, что ранее бывший вице-председатель Комитета Народного политического консультативного совета (НПКСК) по провинции Хэбэй был исключен из партии за взяточничество. Таким образом, борьба с коррупцией не снижает обороты, а жернова правосудия продолжают перемалывать китайскую элиту.

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