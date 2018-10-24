Иркутские власти решили не переименовывать аэропорт

Иркутск, , 06:55 — REGNUM Власти Приангарья неожиданно «сняли» с участия в проекте «Великие имена России» аэропорт Иркутска, заявив, что имя великого соотечественника воздушная гавань региона получит только после строительства нового авиаузла. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области:

«Жители Иркутской области выберут имя выдающего соотечественника, которое присвоят аэропорту «Иркутск», после строительства нового аэропорта».

Как уточнили ИА «БайкалПост» в пресс-службе регионального правительства, речь идёт не о новом терминале, а об аэропорту, который по задумке губернатора Иркутской области Сергея Левченко, должен быть вынесен за пределы Иркутска. При этом для строительства нового аэропорта не определено место расположения, не выбран инвестор, не сделан проект, не выделено денег.

Напомним, проект, получивший название «Великие имена России» — общественная инициатива, в соответствии с которой имена великих людей будут присвоены 45 аэропортам России. По данным Irknews24.ru, наиболее популярными именами для Иркутского аэропорта являются: Александр Вампилов (писатель и драматург), Григорий Распутин, Яков Похабов (основатель Иркутского острога), Сергей Трубецкой (российский полковник), Юрий Ножиков (губернатор Иркутской области), Иосиф Бродский.

Между тем по данным Ienta38.com, у этого проекта в Иркутской области появились противники. К примеру, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области, член совета директоров ОАО «Международный аэропорт Иркутск», депутат Законодательного собрания предыдущего созыва Владимир Матиенко назвал инициативу надуманной и неуместной.

«Убежден, что в присвоении аэропорту Иркутска чьего-то имени нет необходимости. И тем более недопустима спешка, сжатые временные рамки, как будто кто-то решил этот вопрос за нас. Для меня очевидно, что торопиться в этом вопросе не следует, а если и вносить коррективы в название аэропорта, то, опять же, связанные с природными брендами, которыми наш регион известен на весь мир. Например, международный аэропорт «Прибайкалье» города Иркутска», — подчеркнул общественник.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Приангарья выбирают имя международному аэропорту Иркутска