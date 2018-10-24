Пермь вошла в число самых пьющих городов России

Пермь, , 06:42 — REGNUM Пермь вошла в число российских годов — лидеров по пьянству. По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в октябре 2018 года, Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь возглавили рейтинг самых пьющих городов России.

Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

Стоит отметить, что весной 2018 года Пермь, по данным того же агентства, стала антилидером в рейтинге по частоте употребления населением нецензурных слов.

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