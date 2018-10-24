В Челябинске кассир автосалона попалась на крупной краже

Челябинск, , 06:02 — REGNUM Кассир одного из автосалонов Челябинска украла из кассы 1,3 млн рублей, однако не смогла уйти от правосудия, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело о событиях трехлетней давности рассматривал Курчатовский районный суд. 41-летнюю челябинку признали виновной в краже, совершенной в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). После того, как кассир присвоила себе 1,3 млн рублей, ей пришлось скрывать этот факт от проверяющих.

«После этого, располагая информацией о проводимой ревизии (инвентаризации) кассового узла, приехала в бухгалтерию автокомплекса, где под выдуманным предлогом обратилась к кассиру с просьбой о временной выдаче под расписку наличных денежных средств в сумме 1,5 млн рублей, которые обвиняемая внесла в кассу на время проведения ревизии и затем возвратила в кассу холдинга», — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге судом она приговорена к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. К тому же она обязана возместить автосалону похищенную сумму.

Напомним, в начале августа утверждено обвинительное заключение в отношении челябинки, которая присвоила себе 1,3 млн рублей, работая бухгалтером в детском саду. Женщина предстанет перед судом.

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