Москву навестили краснокнижные утки-мандаринки

Москва, , 05:44 — REGNUM На востоке столицы в пруду были замечены краснокнижные утки-мандаринки, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Отмечается, что редких птиц видели в Купальном пруду в Терлеком лесопарке. Как подчеркнули сотрудники ведомства, такие утки обычно обитают в странах Восточной Азии и в России на Дальнем Востоке, однако для Москвы их появление является нетипичным. Сотрудники «Мосприроды» подчеркивают, что утка-мандаринка занесена в красную книгу и считается самым красивым видом уток.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на природных территориях Москвы птицы начали собираться в стаи, чтобы улететь на зимовку в теплые края. Сообщалось, что к концу сентября столицу должны были покинуть журавли, аисты, утки, ласточки и скворцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Журавли и аисты готовятся улететь из Москвы на юг