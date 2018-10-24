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В Челябинске из-за анаболиков осудили бывшего фитнес-инструктора

Общество

Употреблял и продавал

Челябинск, 24 октября 2018, 05:46 — REGNUM  Житель Челябинска признан виновным в незаконном сбыте в крупном размере сильнодействующих ненаркотических веществ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор вынесен Советским районным судом Челябинска. Челябинец обвиняется в сбыте анаболических стероидов во время работы фитнес-инструктором в спортзалах города.

«Около трех лет сам употреблял анаболические стероиды и по просьбе знакомых и клиентов помогал им приобрести вещества для личного употребления, не имея лицензии на осуществление фармацевтической деятельности», — сообщили в прокуратуре.

Несмотря на то, что в отношении челябинца было возбуждено уголовное дело (части 1,3 статьи 234 УК РФ), он должен будет по решению суда лишь выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей — с учетом положительных характеристик и смягчающих вину обстоятельств.

Напомним, торговля анаболическими стероидами без соответствующей лицензии является уголовным преступлением. В конце июля российское МВД предложило расширить список сильнодействующих веществ, включив в него новые наименования стероидных препаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Калининградская таможня задержала крупную партию анаболиков

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