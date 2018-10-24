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В Москве задержали «маньяка с молотком» из Приднестровья

Общество

Уроженце Тирасполя, обвиняемый в многочисленных изнасилованиях и убийствах, попался на краже велосипеда

Москва, 24 октября 2018, 00:37 — REGNUM  В Москве задержали 29-летнего жителя Тирасполя Виктора Метлинского, который несколько лет находился в розыске в Приднестровье. Как передает ИА REGNUM, в МВД ПМР сообщили, что вина преступника доказана в совершении трех тяжких преступлений в столице Приднестровья: изнасилование несовершеннолетней, разбойное нападение и убийство.

Преступления совершались в конце 2013-го — начале 2014 года с периодичностью в несколько месяцев. В каждом случае преступник нападал на жертв с молотком, наносил удар по голове, после чего насиловал и убивал. В одном из случаев пострадавшая оказала активное сопротивление, ей удалось вырваться и скрыться. Также Виктор Метлинский обоснованно подозревается ещё в пяти убийствах женщин, совершённых в Тирасполе в 2011, 2012 и 2013 годах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД ПМР установили, что подозреваемый скрывается в Москве и направили российским коллегам ориентировку. 19 октября подозреваемого задержали по подозрению в краже велосипеда. Позже он сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции «Москва-Товарная», а затем рассказал и о многочисленных убийствах женщин на территории ПМР.

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Серийные убийства
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