Раскольники пытались проникнуть в Киеве в храм УПЦ МП

Киев, , 23:56 — REGNUM Верующие так называемого «Киевского патриархата» пытались захватить церковь Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщают 23 августа украинские «Вести».

Согласно сообщению, инцидент произошел в Свято-Анастасиевском храме при исправительной колонии в Киеве. В храм пытались проникнуть трое человек, из которых двое были членами организации «Киевский патриархат». Однако община церкви не пустила чужаков и заявила, что они тут нужны.

Напомним, Свято-Анастасиевский храм существует при колонии более 20 лет для заключенных. Каждую субботу в храме проводятся чтения, существует школа для заключенных.