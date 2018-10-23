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Раскольники пытались проникнуть в Киеве в храм УПЦ МП

Общество

Община храма помешала им

Раскольники пытались проникнуть в Киеве в храм УПЦ МП
Свечи

Киев, 23 октября 2018, 23:56 — REGNUM  Верующие так называемого «Киевского патриархата» пытались захватить церковь Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщают 23 августа украинские «Вести».

Согласно сообщению, инцидент произошел в Свято-Анастасиевском храме при исправительной колонии в Киеве. В храм пытались проникнуть трое человек, из которых двое были членами организации «Киевский патриархат». Однако община церкви не пустила чужаков и заявила, что они тут нужны.

Напомним, Свято-Анастасиевский храм существует при колонии более 20 лет для заключенных. Каждую субботу в храме проводятся чтения, существует школа для заключенных.

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