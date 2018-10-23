Суп с плесенью? — ещё один челябинский детсад оказался в центре скандала

Челябинск, , 21:38 — REGNUM Детский сад №472 Челябинска попал в центр скандала. В местных СМИ со ссылкой на некоторых сотрудников учреждения появились публикации о плесени в супе и бумаге, оказавшейся в еде.

О таких фактах журналистам рассказали уволенные воспитатели. По их словам, также детям выдали зелёные бананы и урезали порции. Разразился скандал. Проблема дошла до губернатора, областные власти сейчас разбираются в ситуации.

По мнению руководства учреждения, проблема кроется в излишней эмоциональности и конфликтности отдельных сотрудников. А 23 октября учреждение проверили представители регионального Центра общественного контроля, городского комитета по делам образования и Контрольно-ревизионного управления. Проверка была внеплановой. Видимых нарушений не нашли. Процесс приготовления пищи строго соблюдается, жалоб нет ни у детей, ни у их родственников.

Уволившимся воспитателям уже нашли замену. До полного разрешения ситуации детсад будет под особым контролем надзорных органов.

Отметим, это не единственное за последние дни детское дошкольное учреждение, оказавшееся в центре скандала. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с видеообращением к властям обратилась сотрудница детского сада «Петушок» из Юрюзани. Женщина сообщила о том, что в учреждении сократили ставку сторожа, и выразила беспокойство по поводу безопасности детей и персонала. Её сигнал также проверяют.

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