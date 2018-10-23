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Второй «караван мигрантов» приближается к Мексике

Общество

Первый «караван» уже там

Гватемала, 23 октября 2018, 21:39 — REGNUM  Второй «караван мигрантов» из Центральной Америки движется к мексиканской границе по Гватемале, 23 октября передает агентство Reuters.

Маршем к Мексике вслед за первым «караваном» выдвинулись около тысячи человек. Ожидается, что по пути число участников может значительно вырасти.

Конечной целью второго «каравана», как и первого, являются Соединенные Штаты. Мигранты намерены добраться до американской границы, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа развернуть на границе войска.

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США и Латинская Америка
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