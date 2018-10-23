В Киеве начали требовать с людей оплату за газ, который они не тратили

Киев, , 21:18 — REGNUM Столичная украинская компания «Киевгаз» обеспечила счетчиками только 15% квартир, сообщает 23 октября УНИАН.

По словам эксперта по энергетическим вопросам, вопрос счетчиков встал в связи с тем, что правительство решило заставить людей платить за газ, даже если в квартире нет горячей воды. По мнению чиновников, люди, разогревая воду в электрических бойлерах, все равно тратят газ. Таким образом, люди платят дополнительно за электричество, которое они тратят на нагрев воды, и также за газ, который они якобы тоже тратят на нагрев воды.

Единственный способ избежать дополнительных начислений — поставить счетчик. Однако компания «Киевгаз», которая должна их ставить, пока не спешит — официально компания должна обеспечить счетчиками жителей до 2021 года.

Напомним, ранее в Киеве у некоторых жителей не было горячей воды из-за конфликта между столичной администрацией и «Нафтогазом Украины».