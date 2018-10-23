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В Челябинске дольщики «Серебряного ключа» выходят на пикеты

Общество

И намерены активно заявлять о проблеме

В Челябинске дольщики «Серебряного ключа» выходят на пикеты
Иллюстрация: Pxhere.com
Долгострой

Челябинск, 23 октября 2018, 21:01 — REGNUM  В Челябинске дольщики компании «Серебряный ключ» проводят публичные акции протеста. 20 октября они провели пикет возле дома, в котором живёт бывший руководитель застройщика Александр С., находящийся под домашним арестом.

Завтра, 24 октября, они планируют одиночные пикеты. В планах — шесть площадок, говорится на странице их группы в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября Александру С. до 26 января продлили домашний арест. Без оплаченных квартир остаются 160 дольщиков — порядка 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Дольщики Челябинска без жилья: застройщик оставлен под арестом

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Проблемы долевого строительства жилья
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