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Дольщики Челябинска без жилья: застройщик оставлен под арестом

Общество

Под домашним арестом теперь уже бывший директор компании «Серебряный ключ» пробудет до конца января

Дольщики Челябинска без жилья: застройщик оставлен под арестом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стройка

Челябинск, 23 октября 2018, 20:45 — REGNUM  В Челябинске Центральный райсуд продлил домашний арест бывшему директору группы компаний «Серебряный ключ» Александру С. На такой мере пресечения настояло следствие.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре, под домашним арестом застройщик оставлен до 26 января 2019 года.

Александр С. был задержан в декабре 2017 года. Суд отказался его отправлять в СИЗО и оставил на свободе. Летом 2018 года обвинение добилось ужесточения меры пресечения.

По информации прокуратуры, производство по уголовному делу ещё не завершено. А местные СМИ сообщают, что речь идёт о пропаже 86 млн рублей. Без оплаченных квартир в строящихся новостройках Челябинска и Копейска уже несколько лет остаются порядка 160 семей.

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