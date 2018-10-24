Пятый WorldSkills Hi-Tech на Среднем Урале приобрёл евро-азиатский размах

Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM С 24 по 27 октября в Екатеринбурге проходит V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших отечественных промышленных предприятий. О чемпионате и об участии Свердловской области в движении WorldSkills корреспонденту корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Алексей Валерьевич, всемирному движению WorldSkills уже больше 60 лет. Свердловская область участвует в нём с 2012 года. Насколько участие в движении WorldSkills актуально для нашего региона и чему способствует?

— Участие в движении актуально не только для нашего региона, а в целом для Российской Федерации. Вы правильно сказали, что движение уже имеет продолжительную историю. Оно возникло в 1946 году, после войны, когда необходимо было восстанавливать заводы, обучать персонал и тогда возникла эта идея. Движение быстро приобрело мировой характер, и сегодня WorldSkills — это, по сути, аналог Олимпийских игр для рабочих. Здесь есть четкие оценочные критерии, есть задания по достаточно серьёзному кругу компетенций, где участники должны показать своё профессиональное мастерство: выполнить предложенные задания как можно лучше, на максимальное количество баллов. Поэтому и сравнивают со спортом.

Что касается нашего региона, то, учитывая уровень концентрации промышленного производства у нас, новые технологии, ту модернизацию, которая проводится все последние годы нашими ведущими промышленными предприятиями, конечно же, работодателям, собственникам предприятий немаловажно, какие рабочие придут на их заводы, на их оборудование. Рабочие должны быть подготовленными, потому что уже ни одного работодателя не устраивает ситуация, когда после техникума или другого профессионально-технического заведения приходит рабочий, которого, фактически, надо заново учить, что вообще с этим оборудованием делать. Поэтому начинается всё с введения индивидуальной системы образования. Ярким примером у нас является Первоуральский новотрубный завод и всем известный проект «Будущее белой металлургии», когда две недели студент колледжа проводит за партами — изучает теоретические вопросы, две недели работает уже непосредственно на том оборудовании, на котором он и будет работать, когда закончит учебное заведение. В итоге на предприятие он приходит уже подготовленным специалистом.

Очень важный вопрос — и это как раз оговаривается в правилах WorldSkills, это заложено в идеологии движения — кто будет учить? Кто тот преподаватель, который ему необходимые знания даст. Преподаватель может дать знания только на основе профессиональных стандартов обучения, которые будут разработаны и предложены. То есть, важно, какая программа, какая методика, какое оборудование опять же, какие промышленно-индустриальные партнёры у конкурса. Это такой большой, широкий круг задач, который необходимо было решать, поэтому для Свердловской области принимать участие в движении WorldSkills крайне важно, и мы, естественно, в это движение просто не могли не войти.

Первый чемпионат, который мы проводили, прошёл в 2014 году, а Россия более-менее активно начала участвовать в этом движении с 2012 года. Поэтому процесс ещё достаточно новый, но очень и очень активно развивающийся.

В 2013 году россияне выступали в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills и заняли только 41-е место. А в 2017-м, на аналогичном чемпионате в Абу-Даби, уже первое. С чем связываете такой прогресс?

— Есть отдельное поручение президента Российской Федерации по развитию в нашей стране WorldSkills. В нашем регионе губернатор Евгений Владимирович Куйвашев в свое время инициировал программу «Уральская инженерная школа», где как раз были предусмотрены многие элементы подготовки рабочих кадров для новой промышленности. Колоссальный интерес к развитию движения проявили руководители наших госкорпораций. Достаточно вспомнить соревнования молодых рабочих Росатома, на которые Сергей Владеленович Кириенко лично приезжал. Кстати, корпоративная академия Росатома очень завязана на методику WorldSkills, и по праву сегодня госкорпорация является одним из самых высокотехнологичных предприятий не только нашей страны, но и мира.

Очень серьёзно подтянулся уровень наших участников. Соревнования WorldSkills — отборочные туры по регионам, корпоративные чемпионаты —позволяют определить лучших из лучших, молодых рабочих, которые потом входят в состав национальной сборной и в состав корпоративных сборных. Они своим примером показывают, как нужно работать и каких результатов необходимо достигать. Ну и растет внимание работодателей к кадровому вопросу: различные преференции, служебный рост. Здесь преимуществ, конечно, очень много.

И в совокупности весь этот ряд факторов позволил нам сделать достаточно серьёзный шаг вперёд. Мы всерьёз рассчитываем на достойный результат нашей национальной сборной на чемпионате мира по WorldSkills, который в 2019 году пройдёт в Казани.

Насколько высок интерес к участию в таких конкурсах?

— Интерес год от года растёт. Первый чемпионат WorldSkills в 2014 году мы проводили по 12 компетенций, если не ошибаюсь. Тогда же появился Junior-Skills — это соревнование среди школьников от 14 до 16 лет. Тогда уже были получены абсолютно колоссальные результаты школьников, когда по некоторым дисциплинам — как, например, по работе на токарном станке с числовым программным управлением — школьник выполнил задание лучше, чем рабочий одного из предприятий, причём достаточно крупного и серьёзного. Это, в том числе, позволило сделать выводы о том, что наша система профессионально-технического образования всё-таки не дотягивает до того уровня подготовки молодых рабочих, который необходим нашим промышленным предприятиям. И здесь необходимо что-то кардинально менять.

Какие компетенции наиболее востребованы?

— Традиционно — сварочные технологии, робототехника, инженерный дизайн, инженерная графика, аппаратурно-химический анализ. По ним мы ежегодно проводим соревнования, усложняем задачи. И у нас жизнь не стоит на месте — ежегодно требования даже по этим самым ходовым компетенциям повышаются. Здесь нет предела совершенству: появляется новое оборудование, появляются новые технологии, и эти чемпионаты позволяют оперативно реагировать на запросы промышленности, на корректировку тех задач, которые ставит перед нами промкомплекс.

Тот же «Межрегиональный центр компетенций» — проект, который мы реализовали совместно с министерством образования Российской Федерации — сегодня успешно работает. По наиболее востребованным инженерным компетенциям мы готовим, в том числе, участников для сборной команды нашей страны к чемпионату мира в Казани, а впоследствии, естественно, будем использовать для того, чтобы повышать квалификацию кадров наших промышленных предприятий.

Отслеживаете ли судьбы лауреатов, участников и предприятий, которые их направили? Как на них сказывается участие в WorldSkills?

— Естественно, мы следим за судьбой победителей, призёров чемпионата. Губернатор встречался с победителями и призёрами чемпионата нашей страны, финал которого прошёл на Сахалине. Наши ребята и золотые медали привезли, и призёрами стали, привезли медальоны «За профессиональное мастерство». Все победители и призёры национального чемпионата будут поощрены премией главы региона. Кроме того, у них появляется неплохая перспектива. Уже есть немало примеров, когда они уходят либо в эксперты, либо в преподаватели учебных заведений, потому что действительно, эта работа затягивает, стимулирует показывать только лучший результат, делиться своими компетенциями с другими людьми.

Скажем, достаточно неплохой служебный рост у нас по победителям, которые работают на Первоуральском новотрубном заводе. И это хороший пример, хороший стимул вообще для всех ребят, которые участвуют в движении WorldSkills, для тех, кто настроен на победу. Они понимают, что это такой хороший социальный лифт.

В сентябре впервые прошёл чемпионат в рамках WorldSkills для лиц старше 50 лет, свердловчане тоже участвовали и победили. В чём, на Ваш взгляд. его значимость?

— Эта тема сегодня приобрела особую актуальность в связи с теми изменениями в пенсионном законодательстве, которые произошли. И в рамках нашего WorldSkills Hi-Tech мы этому вопросу отдельное внимание уделяем, нам важно понять, насколько существующие методики обучения, переподготовки, повышения квалификации, пригодны для людей в возрасте 50+. И главная пленарная сессия, кстати, как раз будет посвящена этим вопросам. Это обсуждение вопроса с нашими индустриальными партнёрами, потому что сегодня для них тоже одна из серьёзных задач: с одной стороны молодые кадры привлекать, а с другой стороны максимальный эффект получать, используя опыт людей старшего возраста, которые очень активны, которые нужны предприятию. Здравомыслящие руководители это понимают.

Сегодня уже есть хороший опыт благодаря участию в WorldSkills по разработке таких методик для молодёжи, которые нужно попытаться применить и на возрастную категорию 50+. Результатом чемпионата станут выводы о возможности применения методик, либо решение о разработке новых методик. Я думаю, что нам здесь еще есть, над чем поработать.

Какова роль губернатора Свердловской области и правительства в развитии движения WorldSkills? В частности, с 2014 года в Екатеринбурге проводится национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech — по сути, финал всех корпоративных чемпионатов. Расскажите, пожалуйста, о нём подробнее.

— Начнём с того, что это и было поручение губернатора и его инициатива — «Уральская инженерная школа», с чего всё и началось. Потом в рамках ИННОПРОМ-2014 проходили достаточно серьёзные дискуссии и многие руководители сетовали, что молодёжь весьма неохотно идёт работать на промышленные предприятия. Нет личного примера, ну, абсолютно ничего.

Что такое национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech? Эта яркое, красочное зрелище. Это возможность продемонстрировать школьникам важный профориентационный, скажем так, мотиватор: вот посмотрите, сварщик сегодня, или, скажем, слесарь, это не какой-то «дядя Вася» в замасленной спецовке, немытый, в мазуте, а это совершенно другие условия в сфере высоких технологий. Промышленный станок сегодня — это сложнейшее инженерное сооружение. Надо уметь программировать, надо уметь принимать решения по технологическому процессу, и ещё за это достаточно неплохо платят.

Проходят встречи с работодателями, и демонстрируются возможности оборудования. Чемпионат выполняет и эти функции. В 2014 году мы практически вслепую двигались. Но первый опыт получился достаточно успешным, интерес у наших предприятий был колоссальный, интерес у молодёжи большой. Школьники с удовольствием смотрели на то, как выполняют задачи молодые рабочие, сами пробовали свои силы в рамках JuniorSkills. После отчёта Агентства стратегических инициатив президент России одобрил этот подход, появилось поручение развивать и поддерживать это движение. Тогда был создан союз WorldSkills, который возглавил Роберт Уразов, и у нас образовалось такое очень тесное взаимодействие, потому что, действительно, мы были пилотной территорией, которая это движение поддержала по поручению губернатора, территорией, которая провела первый чемпионат Hi-Tech, и вот получился такой очень интересный, очень востребованный формат.

Все с нетерпением ждали нынешний чемпионат, тем более, он приобрёл формат финала корпоративных чемпионатов. В течение всего года у нас проходят соревнования по нашим основным госкорпорациям. Росатом в Екатеринбурге проводил уже три раза. Свой корпоративный чемпионат проводит Ростех, свой — Роскосмос. И победители уже формируют команду и участвуют у нас в Hi-Tech, как в финале. То есть, действительно здесь соревнуются лучшие из лучших представителей наших крупнейших государственных корпораций, наших крупнейших промышленных холдингов. И действительно — это яркое, зрелищное и полезное мероприятие.

С 24 по 28 октября в Екатеринбурге пройдёт уже V Национальный чемпионат по методике WorldSkills. Последние два года он проводился по 27 компетенциям, наиболее востребованным в российской промышленности, из них 20 являются основными, и 7 — презентационными. В этом году количество компетенций возрастёт? Какие добавятся?

— В этом году 34 компетенции в этом году, из них 22 основных, 10 презентационных компетенций — это те компетенции по которым ещё нет профессиональных стандартов — нет полного понимания как готовить молодых рабочих, но эти профессии и специальности на сегодня востребованы нашей промышленностью и есть очень чёткий запрос, что нам нужны кадры именно по этим направлениям. А еще одна выставочная и одна будет именно для категории JuniorSkills. Учитывая, что чемпионат сегодня привлекает внимание и зарубежных наших партнёров, в этом году у нас чемпионат вышел за рамки национального и приобрёл евро-азиатский масштаб. У нас 13 стран представляют свои программы, и отдельным зачётом будет подведение итогов Евро-Азиатского чемпионата среди зарубежных участников.

В 2016 году участниками чемпионата стали 298 человек, а в 2017-м уже 321. Сколько заявлено на нынешний чемпионат?

— Если ранее было порядка 300 участников, считая вместе с экспертами, то сегодня общее количество уже перевалило за тысячу человек: более 580 участников — 459 взрослых и 122 юниоров, а также 465 опытных российских и зарубежных экспертов.

Кто из известных людей ожидается?

— У нас будет руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Ждем ряд заместителей министров, в частности, Любовь Ельцову, заместителя министра труда. У нас будут руководители госкорпораций, генеральный директор союза WorldSkills Роберт Уразов.

Посетить чемпионат смогут все желающие?

— Абсолютно свободный вход. Будут организованы технологические туры на площадке, для детей будет предложена очень интересная программа, например, пройдет битва роботов. Поэтому я всех приглашаю, особенно в выходные. Понятно, что на сами соревновательные зоны вход может быть ограничен, в то время, когда ребята будут выполнять задания.

Следующий чемпионат мира WorldSkills Competition пройдёт летом 2019 года в Казани. А Екатеринбург планируете заявлять для приёма мирового чемпионата?

— Мы заявлялись и на 2019 год, с Казанью конкурировали, но выбор был сделан в пользу столицы Татарии. Мы при этом, как вы знаете, за собой закрепили право проведения национального чемпионата Hi-Tech, который, как я уже сказал, имеет все более глобальный характер — много иностранных участников. Поэтому, если нам возможность принять WorldSkills Competition будет предоставлена, мы его проведем на самом высоком уровне. У нас для этого есть абсолютно всё, нам не надо к нему специально готовиться. Колоссальный опыт, который у нас уже имеется, позволяет нам принимать сегодня соревнования самого высокого уровня.