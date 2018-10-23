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Исполнение симфонии Малера на концерте в Швеции закончилось дракой

Общество

Инцидент произошёл на выступлении Лейпцигского оркестра Гевандхауза

Исполнение симфонии Малера на концерте в Швеции закончилось дракой
Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

Мальмё, Швеция, 23 октября 2018, 19:58 — REGNUM  Во время концерта симфонической музыки в шведском городе Мальмё произошла драка в зрительном зале, передаёт The Washington Post.

Как сообщается, инцидент произошёл во время исполнения Симфонии №5 австрийского композитора Густава Малера Лейпцигским оркестром Гевандхауза.

По свидетельствам очевидцев, одна из зрительниц в зале начала с шумом разворачивать жевательную резинку. Это не понравилось сидевшему рядом мужчине, и тот выхватил у неё жвачку и выбросил её.

После того как оркестр завершил выступление, женщина внезапно ударила своего соседа по лицу, а затем на мужчину набросился и её спутник. Сообщается, что конфликт удалось урегулировать только после того, как в него вмешались другие зрители.

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