Исполнение симфонии Малера на концерте в Швеции закончилось дракой

Мальмё, Швеция, , 19:58 — REGNUM Во время концерта симфонической музыки в шведском городе Мальмё произошла драка в зрительном зале, передаёт The Washington Post.

Как сообщается, инцидент произошёл во время исполнения Симфонии №5 австрийского композитора Густава Малера Лейпцигским оркестром Гевандхауза.

По свидетельствам очевидцев, одна из зрительниц в зале начала с шумом разворачивать жевательную резинку. Это не понравилось сидевшему рядом мужчине, и тот выхватил у неё жвачку и выбросил её.

После того как оркестр завершил выступление, женщина внезапно ударила своего соседа по лицу, а затем на мужчину набросился и её спутник. Сообщается, что конфликт удалось урегулировать только после того, как в него вмешались другие зрители.