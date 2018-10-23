Почти в два раза выросло число взяток в Архангельской области

Архангельск, , 19:41 — REGNUM 14,6 тысяч преступлений совершено в Архангельской области за 9 месяцев. За год преступность в регионе сократилась на 4%. Об этом со ссылкой на областное Управление МВД ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений составила 19,1%. Среди преступлений преобладают кражи — 34%.

При общем снижении преступности в регионе наблюдается рост случаев получения взятки — в 1,9 раза, хулиганства — на 20%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 4,5%, а также преступлений, связанныхс незаконным оборотом наркотиков на 2,9%.

В январе-сентябре 2018 года правоохранительными органами выявлено 7,4 тыс. лиц, совершивших преступления, 17,6% из них — женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, тенденция к увеличению коррупционных преступлений в области наблюдалась еще летом — тогда правоохранители сообщили о росте взяток в 2,3 раза.

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