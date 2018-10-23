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Пробки в Москве достигли 9 баллов

Общество

Движение на дорогах столицы затруднено из-за сильного дождя

Пробки в Москве достигли 9 баллов
mpollitt
Стоп

Москва, 23 октября 2018, 19:26 — REGNUM  Пробки на дорогах Москвы вечером 23 октября достигли 9 из 10 баллов из-за сильного дождя. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Как следует из интерактивной карты, движение затруднено практически на всём протяжении Бульварного кольца. Пробки наблюдаются на северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке и северо-востоке МКАД.

Также затруднено движение на Большом Каменном мосту, Большом Москворецком мосту и Большом Устьинском мосту, улице Большая Якиманка, Кремлёвской, Софийской, Космодамианской, Овчинниковской и Садовнической набережных.

Напомним, по прогнозам синоптиков в ближайшие два дня в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков. К пятнице, 26 октября, в Москве ожидается мокрый снег и гололедица.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Москве

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Автотранспортные проблемы Москвы
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