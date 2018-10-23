Финалист конкурса «Лидеры России»: Богатство России не нефть и газ, а люди!

Грозный, , 18:59 — REGNUM Чуть больше суток осталось до закрытия регистрации на Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» сезона 2018−2019. Свои заявки на участие в проекте уже направили более 200 тысяч человек.

Принять участие в нем и стать одним из 300 обладателей образовательного гранта в размере 1 млн рублей можно совершенно бесплатно. Единственным условием является наличие опыта работы на руководящей должности: не менее двух лет для лиц моложе 35 лет и не менее пяти — для управленцев в возрасте от 35 до 55 лет. Само собой, у претендента также не должно быть судимости, в том числе и снятой или погашенной.

Первый сезон конкурса выявил немало талантливых и компетентных управленцев из разных уголков страны. Финалистами стали участники из 54 регионов России. Среди них и представитель Чеченской Республики Ломали Шидаев.

До участия в конкурсе он совмещал должности старшего преподавателя Института экономики и права Грозненского государственного нефтяного технического университета и научного сотрудника Научно-исследовательской лаборатории экономического анализа ГГНТУ. Однако ещё до полуфинального этапа конкурса его назначили заместителем директора по стратегическому развитию и инновациям этого учебного заведения. Теперь Ломали Шидаев совмещает научно-педагогическую деятельность с административной.

: Ломали, Вы были финалистом первого сезона кадрового конкурса «Лидеры России». Расскажите, что Вас подтолкнуло к участию в проекте?

Подтолкнула случайность, а стимулировало любопытство. Мог бы и не заметить сообщение о конкурсе. А когда увидел, подумал: «Ну, когда ещё представится шанс посидеть за одним столом с действующими и будущими вершителями судьбы России?!» Если в этой мысли и была нотка иронии, она пропала на первом же очном этапе: не нефтью и газом Россия богата, а людьми!

: Каковы были ожидания от конкурса? Как оценивали свои шансы?

Пожалуй, впервые в конкурсных испытаниях я был готов принять любой исход. Отчёт о результатах прохождения каждого этапа принимал как подарок от остальных участников конкурса: победа не значила бы столь много, если бы за спиной не стояли столько достойных этой победы людей.

: Какое впечатление произвела на Вас система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса?

Опыт участия в конкурсе «Лидеры России» бесценен. И я сейчас не о выигранном миллионе, что само по себе даёт хороший старт для дальнейшего профессионального развития. Прежде всего, уникальность и польза данного проекта, я знаю, что в этом солидарны практически все его участники, заключается в людях — тех, которые сделали этот конкурс, и тех, кто принял в нём участие.

Союз живого интеллекта экспертов и хитрый алгоритм интеллекта искусственного породил уникальную систему отбора. Поясню: любой конкурс имеет начало и конец. Но шлейф от этого конкурса еще тянется: сформировалось уникальное сообщество целеустремленных людей, которых объединило желание быть полезным, а не казаться.

: Как Вам представлялся «идеальный личный результат» — повышение уровня знаний, расширение контактов или получение новой работы?

Я подавал заявку на Всероссийский конкурс «Лидеры России» с одной целью — получить возможность развить свои профессиональные компетенции, в том числе с помощью именитых наставников конкурса. Но в итоге получил гораздо больше: много интересных и полезных знакомств, возможность пройти обучение по лучшим программам для топ-менеджмента в стране, хороший карьерный рост.

: Что наиболее ценного Вы извлекли для себя в ходе участия в конкурсе?

Трудно выделить что-то одно. Как преподаватель — извлёк полезные уроки ораторского мастерства из выступлений спикеров. Как управленец — более глубокое понимание процессов командообразования. Как личность — значительное расширение горизонтов восприятия.

: Как Вы планировали реализовать образовательный грант и как в итоге потратили? Какие программы обучения Вы выбрали?

Честно говоря, выбор программы обучения и учебного заведения был не из лёгких. В итоге остановился на программе Kingston/РАНХиГС Executive MBA. Вот первый модуль уже прошёл — не пожалел о выборе.

: Расскажите, как результаты конкурса повлияли на Вашу карьеру и в целом на жизнь?

Изменения не столько внешние, сколько внутренние — и это серьезно. Вообще, я бы не стал позиционировать конкурс как открытый социальный лифт, хотя сам ещё с полуфинала получал весьма серьёзные предложения и на госслужбу, и в сфере бизнеса. Для меня это, прежде всего, личная трансформация: вы лучше будете понимать себя, свои возможности, своё окружение (которое после конкурса существенно расширится новыми интересными людьми). В вашу систему координат добавятся новые измерители, которые сделают ваш мир более ярким и интересным.

: И напоследок, Ломали, дайте советы, пожелания конкурсантам нового сезона.

Должности и регалии сами придут к вам, если внутренне вы будете готовы к масштабным проектам. Не ждите назначения! Изменения начинаются внутри нас: конкурс ускоряет причины, по которым вы будете интересны на «верхних этажах». И ещё один совет: будьте собой — это всегда беспроигрышная стратегия.

Отметим, что, помимо образовательного гранта, победителей конкурса «Лидеры России» ждёт один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и ведущих государственных деятелей страны. Подробную информацию о сроках и этапах конкурса можно получить на официальном сайте проекта.