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Парковки в Москве сделают бесплатными по случаю Дня народного единства

Общество

Оплачивать парковку на улицах столицы не потребуется 4 и 5 ноября

Москва, 23 октября 2018, 18:55 — REGNUM  Парковка в Москве будет бесплатной в течение двух дней в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Так как в этом году праздник выпадает на воскресенье, то понедельник, 5 ноября, также будет считаться праздничным днём», — пояснили в учреждении.

При этом в пресс-службе отметили, что «плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам».

Как передавало ИА REGNUM, День народного единства в этом году приходится на выходной день, в связи с чем граждане России смогут отдыхать три дня — с 3 по 5 октября.

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День народного единства
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