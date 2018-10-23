Парковки в Москве сделают бесплатными по случаю Дня народного единства

Москва, , 18:55 — REGNUM Парковка в Москве будет бесплатной в течение двух дней в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Так как в этом году праздник выпадает на воскресенье, то понедельник, 5 ноября, также будет считаться праздничным днём», — пояснили в учреждении.

При этом в пресс-службе отметили, что «плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам».

Как передавало ИА REGNUM, День народного единства в этом году приходится на выходной день, в связи с чем граждане России смогут отдыхать три дня — с 3 по 5 октября.