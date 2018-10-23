Законность псковской надписи «Россия начинается здесь» изучит Верховный суд

Псков, , 18:39 — REGNUM Псковский областной суд сегодня, 23 октября, отклонил апелляцию Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) на решение городского суда об инсталляции «Россия начинается здесь». Общественники пытались оспорить решение Псковского городского суда от 6 июля, который также отказался признавать незаконной конструкцию, установленную в охранной зоне Псковского кремля.

Представители ВООПИиК сообщили «Псковскому агентству информации», что намерены обжаловать решение Псковского областного суда в Верховном суде РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники выступили против возвращения на набережную реки Великой в Пскове масштабной инсталляции — надписи «Россия начинается здесь», так как считают, что её установка в охранной зоне Псковского кремля нарушает законодательство. Псковский городской суд, отказав общественникам в удовлетворении иска, наложил на инсталляцию обеспечительные меры, запрещая её установку до вступления решения суда в законную силу. Однако инсталляция вернулась на прежнее место, несмотря на решение суда. В сентябре судебные приставы выносили администрации Пскова и Театрально-концертной дирекции Псковской области предупреждение об ответственности за «злостное неисполнение» решения суда.

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Напомним, световая инсталляция «Россия начинается здесь» была установлена у стен Псковского кремля во время фестиваля памяти Сергея Довлатова «Заповедник» в 2016 году, в её открытии принимали участие министр культуры РФ Владимир Мединский и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Новый глава региона Михаил Ведерников заявил, что ему инсталляция нравится, а также о том, что многие туристы и гости города воспринимают её как городскую достопримечательность.

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