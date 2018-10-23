Телеведущая «России 1» объяснила интервью с «погибшей» в Керчи студенткой

Москва, , 18:36 — REGNUM Телеведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева разъяснила ситуацию с интервью, которое было взято у очевидца трагедии в Керченском политехническом колледже, которая зачем-то представилась именем погибшей студентки. Соответствующее разъяснение Скабеева опубликовала сегодня, 23 октября, на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что 17 октября в программе «60 минут» Скабеева взяла телефонное интервью у девушки, которая представилась Алиной Керовой и сказала, что является очевидцем трагических событий в Керченском политехническом колледже.

Когда же были опубликованы списки погибших, стало понятно, что Керовой уже нет в живых.

Скабеева пояснила, что именем погибшей представилась другая ученица колледжа, которая также была свидетельницей трагедии в Керчи. Телеведущая считает, что девушка была в шоке после увиденного и поэтому от испуга назвала чужое имя.

Журналистка также рассказала, что связаться именно с этой девушкой редакторам программы «60 минут» посоветовал волонтер, который организовывал сбор крови для пострадавших.

«Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины», — пишет Скабеева.

Она подчеркивает, что в неофициальном списке погибших на тот момент фамилии Керовой не было.

Также Скабеева принесла извинения родным и близким Керовой и соболезнования всем родственникам погибших в этой ужасной трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в свое учебное заведение с бомбой и помповым ружьем. Бомбу он подорвал в столовой во время перемены, а затем расстрелял из помпового ружья нескольких человек. После этого Росляков покончил с собой.

Всего в результатет взрыва и стрельбы погиб 21 человек, более 40 получили ранения.