Конкурс «Лидеры России» в идеале позволяет «прыгнуть через ступеньку»

Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Успешное участие в кадровом конкурсе «Лидеры России» позволяет получить новую работу и открывает серьезные карьерные перспективы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал один из участников конкурса 2017/2018 года, советник главы администрации Московского района Санкт-Петербурга (на общественных началах) Дмитрий Андреенко.

На момент участия в конкурсе он возглавлял отдел методологии и финансового анализа ООО «Джей Ви Пи».

По словам Дмитрия Андреенко, к участию в конкурсе его мотивировало стремление получить интересный соревновательный опыт, познакомиться с новыми людьми, а также «получить новый карьерный трек в случае успехов».

«Конечно сомнения присутствовали, главным образом они заключались в том, что заявки подало очень большое количество участников и ожидалась очень серьезная конкуренция», — вспоминает Андреенко.

Он отметил, что организация самого конкурса прошлого сезона была на очень хорошем уровне. Что же касается экспертной составляющей конкурса, то, по мнению Андреенко, ее можно было бы усилить, поскольку количество экспертов, принимавших участие в оценке полуфиналов и финала, не полностью соответствовало количеству самих участников.

«Считаю, что фактор удачи был достаточно велик, но естественно не являлся определяющим», — заметил собеседник агентства.

Дмитрий Андреенко рассказал, что идеальным личным результатом конкурса для него являлось получение новой работы на уровне, значительно превосходящем тот уровень, который он занимал до участия в конкурсе.

«Скажем так, прыжок через одну ступеньку. По факту я получил прыжок на следующую», — поделился советник главы администрации Московского района Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября завершается приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе «Лидеры России», который призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны, выявить сильных управленцев и дать им возможности для самореализации.

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