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Подростки, пострадавшие при взрыве в спортзале Дагестана, идут на поправку

Общество

Они пробудут в Нижнем Новгороде ещё несколько месяцев

Махачкала, 23 октября 2018, 18:19 — REGNUM  Двое подростков, пострадавшие при взрыве в спортзале в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, еще несколько месяцев будут проходить лечение в ожоговом центре в Нижнем Новгороде. Врачи не исключают, что им будут сделаны операции по замещению открытых участков кожи, которые были поражены, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета.

Специалисты дают положительный прогноз на выздоровление пациентов. Однако они отмечают, что процесс этот отнюдь не быстрый.

Напомним, 2 октября в здании спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая произошел взрыв и возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет получили тяжёлые травмы.

На следующий день трое из пострадавших, получившие ожоги от 40 до 80% поверхности тела, были транспортированы в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

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Оставшиеся на лечение в Дагестане подростки 14 и 16 лет скончались 9 октября в Республиканской клинической больнице. У них были обширные ожоги тела — более 90%, половина из которых — глубокие. В тот же день умер и один из перевезённых в ожоговый центр Нижнего Новгорода. У 18-летнего парня было 80% ожогов поверхности тела.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной взрыва стала утечка в газовой трубе, проходящей впритык к зданию. Через трещины в стенах помещения газ попадал внутрь и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси. По факту взрыва возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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