Дагестан приглашает костромичей на сероводородные зоны и лечебные грязи

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Кострома, , 17:39 — REGNUM Костромская область и Республика Дагестан договорились о сотрудничестве в развитии туризма и «обмене бизнес-миссиями для заключения контрактов на поставку различных товаров», сообщает пресс-служба губернатора области. Соглашение было заключено в рамках встречи главы региона Сергея Ситникова с Председателем Правительства Республики Дагестан Артёмом Здуновым.

Помимо расширения партнерских отношений в ювелирной отрасли и лесной промышленности, стороны обсудили «развитие взаимного туристского потенциала».

«Предлагаем презентовать свои медицинские курорты. У нас есть сероводородные зоны и лечебные грязи. Хотим, чтобы костромичи обратили на них свое внимание», — отметил Артём Здунов.

«Костромская область может предложить прямые встречи с предприятиями лесоперерабатывающего комплекса. […] Готовы поставлять в субъект древесную плиту, фанеру, погонаж. Предлагаем сформировать бизнес-миссии в Костромскую область», — сообщил глава региона Сергей Ситников.

Также губернатор области рассказал о возможности обучения студентов Дагестана художественной обработки металлов в Костроме.

ИА REGNUM напоминает, что объем ежегодного торгового оборота между Костромской областью и Республикой Дагестан составляет около 37 миллионов рублей.

Костромичи поставляют в Республику Дагестан пиломатериалы, белье, рыбу и рыбные продукты, ювелирные изделия из золота и серебра. Крупными поставщиками ювелирной продукции являются «Красносельский Ювелирпром», «Костромской ювелирный завод», «КЮЗ «Топаз». В рамках прямых договоров ведутся поставки минеральных удобрений дагестанским сельхозтоваропроизводителям.

Республика Дагестан реализует в регионе напитки, в том числе, произведенные Дербентским заводом шампанских вин, а также фрукты и овощи.