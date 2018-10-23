Сносом исторической застройки Боровска занялась прокуратура

Боровск, Калужская область, , 17:28 — REGNUM Прокуратура Калужской области приступила к проверке законности сноса старых домов в Боровском районе. Об этом 23 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Она отметила, что в соответствии с постановлением регионального правительства «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013−2018годы» 17 домов, расположенных на территории города Боровска, подлежат расселению с дальнейшим принятием решения о сносе или реконструкции.

Отметим, что 18 октября в Боровске были снесены ещё два дома. Одновременно установлено, что ни один из указанных 17 домов не является объектом культурного наследия. Прокуратура в настоящее время проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, разрешивших снос домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Боровске Калужской области нарастает крупный скандал, связанный с очередным уничтожением объектов исторического наследия. Под снос попал весь исторический центр в рамках программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Калужские краеведы и жители Боровска митингуют, требуя остановить варварский снос.

Как заявил ИА REGNUM глава городской администрации Боровска Михаил Климов, после протестов работы временно приостановили.

«После возмущения общественности в Боровске приостановили снос аварийных зданий, они законсервированы, — заявил он. — Именно это стало результатом пятничной (19 октября 2018 года) встречи. Мы также договорились о том, что общественники помогут привлечь инвесторов, которые возьмутся за реконструкцию заинтересовавших их домов и дадут им вторую жизнь».

По словам Климова, в ряде интернет-изданий и соцсетях циркулирует информация, что под снос в Боровске попадают более 20 домов, все они имеют культурную ценность и расположены в историческом центре города. По его словам, это не соответствует действительности.

«Это не так. Во-первых, домов не более 20, а 17. Во-вторых, охранный статус имеет только дом №22 на площади Ленина, но его никто сносить не собирается. Да, в историческом центре есть пара старых домов, но они не имеют охранного статуса. А в большинстве своем дома разбросаны по всему городу. Когда мы формировали список аварийного жилья, мы исходили из обращений граждан, которые просто «забрасывали» нас письмами, жалобами о том, что в подобных условиях жить невозможно, дома разрушаются и несут в себе опасность. В результате все 17 домов были признаны аварийными еще до 2012 года и расселены более полугода назад», — отметил глава боровской администрации.

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