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Сносом исторической застройки Боровска занялась прокуратура

Общество

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, разрешивших снос домов

Сносом исторической застройки Боровска занялась прокуратура
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Боровск. ул. Калужская, 30 — жилой дом кон. XIX в.

Боровск, Калужская область, 23 октября 2018, 17:28 — REGNUM  Прокуратура Калужской области приступила к проверке законности сноса старых домов в Боровском районе. Об этом 23 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Она отметила, что в соответствии с постановлением регионального правительства «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013−2018годы» 17 домов, расположенных на территории города Боровска, подлежат расселению с дальнейшим принятием решения о сносе или реконструкции.

Отметим, что 18 октября в Боровске были снесены ещё два дома. Одновременно установлено, что ни один из указанных 17 домов не является объектом культурного наследия. Прокуратура в настоящее время проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, разрешивших снос домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Боровске Калужской области нарастает крупный скандал, связанный с очередным уничтожением объектов исторического наследия. Под снос попал весь исторический центр в рамках программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Калужские краеведы и жители Боровска митингуют, требуя остановить варварский снос.

Как заявил ИА REGNUM глава городской администрации Боровска Михаил Климов, после протестов работы временно приостановили.

«После возмущения общественности в Боровске приостановили снос аварийных зданий, они законсервированы, — заявил он. — Именно это стало результатом пятничной (19 октября 2018 года) встречи. Мы также договорились о том, что общественники помогут привлечь инвесторов, которые возьмутся за реконструкцию заинтересовавших их домов и дадут им вторую жизнь».

По словам Климова, в ряде интернет-изданий и соцсетях циркулирует информация, что под снос в Боровске попадают более 20 домов, все они имеют культурную ценность и расположены в историческом центре города. По его словам, это не соответствует действительности.

«Это не так. Во-первых, домов не более 20, а 17. Во-вторых, охранный статус имеет только дом №22 на площади Ленина, но его никто сносить не собирается. Да, в историческом центре есть пара старых домов, но они не имеют охранного статуса. А в большинстве своем дома разбросаны по всему городу. Когда мы формировали список аварийного жилья, мы исходили из обращений граждан, которые просто «забрасывали» нас письмами, жалобами о том, что в подобных условиях жить невозможно, дома разрушаются и несут в себе опасность. В результате все 17 домов были признаны аварийными еще до 2012 года и расселены более полугода назад», — отметил глава боровской администрации.

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