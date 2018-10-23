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«Великие имена России»: лонг-лист для аэропорта «газовой столицы» Ямала

Общество

В него вошли два министра газовой промышленности СССР и лишь один коренной житель Ямала

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 23 октября 2018, 17:27 — REGNUM  Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа определилась с десятью именами, которыми может быть назван аэропорт Нового Уренгоя. Лонг-лист окончательно сформирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественном органе арктического региона.

После встреч и публичных обсуждений, при участии представителей органов власти и общественных объединений, а также жителей региона был составлен список из 500 вариантов.

В лонг-лист вошли следующие выдающиеся деятели, связанные с Ямалом. Это советский геолог, руководитель треста «Ямалнефтегазразведка» Василий Подшибякин. Ещё один советский геолог — Рауль-Юрий Эрвье. Первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Салманов. Русский гидрограф-геодезист Андрей Вилькицкий. Министр газовой промышленности СССР Сабит Оруджев. Коренной ямалец, ненецкий писатель Леонид Лапцуй. Министр газовой промышленности СССР, российский государственный деятель Виктор Черномырдин.

Данный список имён направлен в Общественную палату России. Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин сообщил, что в заявках на переименование аэропорта Нового Уренгоя звучали и далёкие от заданной темы имена, такие как Александр Македонский, Исаак Ньютон, Владимир Ленин, Иосиф Сталин.

Напомним, итоги конкурса-проекта «Великие имена России», в финале которого 45 российских воздушных гаваней обретут имена выдающихся деятелей нашей страны, связанные с территориями, где они расположены, будут подведены 5 декабря 2018 года.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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