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В Киеве пройдёт марш за легализацию наркотиков

Общество

Он начнётся у здания кабинета министров Украины

В Киеве пройдёт марш за легализацию наркотиков
Эдвард Дункан. Обстрел китайских джонок — эпизод опиуных войн. 1843 год

Киев, 23 октября 2018, 17:42 — REGNUM  В субботу 27 октября в Киеве состоится «Конопляный марш свободы», участники которого потребуют от власти декриминализировать хранение наркотиков, сообщило украинское издание «Вести».

"На Украине человек, который имеет для собственного потребления небольшое количество каннабиса и сохраняет его без цели сбыта, может лишиться свободы на 3 года. Борьбой с такими правонарушениями сегодня преимущественно и занята украинская полиция. Не сбыт наркотиков является ее приоритетом, а потребители, не связанные с наркоторговлей», — заявили организаторы марша.

По их мнению, таким образом полиция выполняет план раскрываемости преступлений, а не борьбой с преступностью.

Напомним, 17 октября в Канаде официально разрешили продажу и хранение марихуаны. В первый день свободной продажи спрос на наркотик значительно увеличился.

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Легализация наркотических средств
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