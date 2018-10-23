Жена Кержакова заберёт сына по решению суда

Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Громкий бракоразводный процесс начался 23 октября в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Разводятся известный российский футболист, бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков и его жена Милана (в девичестве Тюльпанова), дочь сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году. Именно она подала на развод с футболистом.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, сегодня прошло предварительное судебное заседание по исковому заявлению Миланы Кержаковой к Александру Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства их совместного полуторагодовалого ребенка.

Судебное заседание по понятным причинам было закрыто для прессы. По его итогам суд назначил дату разрешения спора по существу, а также определил, что на период до вступления решения суда в законную силу ребенок останется с матерью, Миланой Кержаковой (Тюльпановой).

Как сообщало ИА REGNUM, сын Александра и Миланы Кержаковых родился в апреле 2017 года. «Спасибо за сына, любимая», — написал тогда спортсмен, выложив в соцсети фотографию с новорожденным на руках. К этому моменту у Кержакова уже была дочь Дарья от первого брака и сын Игорь — от второго.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в июне 2015 года. По данным СМИ, брак оказался в кризисе после скоропостижной смерти тестя Кержакова, члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, влиятельного в Петербурге политика и состоятельного человека.

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