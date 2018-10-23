Вторник, 23 Октября 2018 года
18:41:21 МСК

Жена Кержакова заберёт сына по решению суда

Общество

Дочь скончавшегося в прошлом году сенатора подала на развод с бывшим футболистом «Зенита»

Санкт-Петербург, 23 октября 2018, 17:07 — REGNUM  Громкий бракоразводный процесс начался 23 октября в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Разводятся известный российский футболист, бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков и его жена Милана (в девичестве Тюльпанова), дочь сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году. Именно она подала на развод с футболистом.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, сегодня прошло предварительное судебное заседание по исковому заявлению Миланы Кержаковой к Александру Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства их совместного полуторагодовалого ребенка.

Судебное заседание по понятным причинам было закрыто для прессы. По его итогам суд назначил дату разрешения спора по существу, а также определил, что на период до вступления решения суда в законную силу ребенок останется с матерью, Миланой Кержаковой (Тюльпановой).

Как сообщало ИА REGNUM, сын Александра и Миланы Кержаковых родился в апреле 2017 года. «Спасибо за сына, любимая», — написал тогда спортсмен, выложив в соцсети фотографию с новорожденным на руках. К этому моменту у Кержакова уже была дочь Дарья от первого брака и сын Игорь — от второго.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в июне 2015 года. По данным СМИ, брак оказался в кризисе после скоропостижной смерти тестя Кержакова, члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, влиятельного в Петербурге политика и состоятельного человека.

Читайте также: Милонов предложил увековечить в Петербурге имя Вадима Тюльпанова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить