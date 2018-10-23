Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Москве

Москва, , 16:41 — REGNUM В Москве к концу рабочей недели ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили 23 октября в центре погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 26 октября, в столице ожидаются дожди, которые могут смениться мокрым снегом. При этом столбики термометров опустятся до нулевой отметки, в связи с чем на дорогах может образоваться гололедица.

Напомним, ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что за ближайшие дня в Москве может выпасть 20% месячной нормы осадков. Ожидается, что до конца недели температура воздуха в столичном регионе не превысит 6−9 градусов выше нуля.

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