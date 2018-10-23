В Керченский колледж вернулись студенты — пока без занятий

Керчь, Крым, , 16:21 — REGNUM Керченский политехнический колледж возобновил работу, однако привычных для студентов занятий в этот день не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили учащиеся образовательного учреждения.

«Нет. Пар не было и не сказали когда будут. Провели собрание, на котором к каждой группе был определён свой психолог. Потом была встреча с главой РК Сергеем Аксёновым. И всё», — рассказала ИА REGNUM студентка Виктория.

Несмотря на то, что некоторые студенты решили перевестись в другие учебные заведения, Виктория планирует дальше продолжать учёбу в колледже.

«Мне мой колледж понравился с первых дней, я хочу продолжить учиться, хоть и страшно. И тяжело», — уточнила студентка.

По данным пресс-службы министерства образования Крыма, 23 октября в колледже был сокращённый день: в учебных корпусах, не пострадавших от нападения, прошли классные часы, на которых ученикам сообщили распорядок их обучения на ближайшие недели с учётом корректировки учебных планов.

«Завтра вроде должны уже быть пары. Говорят, будут смотреть на наше психологическое состояние», — сообщил ИА REGNUM ученик колледжа Николай.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что после нападения на Керченский политехнический колледж 22 семьи приняли решение перевести своих детей в другое учебное заведение. Руководитель региона также подчеркнул, что всем студентам будет оказана индивидуальная помощь при переводе в другие учебные заведения.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов: из керченского колледжа переведутся 22 студента