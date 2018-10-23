В список великих имён для аэропорта «Пулково» не попали Жуков и Жданов

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Началось голосование за выбор известных деятелей прошлого и современности для присвоения их имен российским аэропортам в качестве дополнительного, второго, наименования. В список, предложенный для петербургского аэропорта «Пулково», вошли 10 деятелей разных времен, так или иначе связанных с историей города.

Это основатель города на Неве, император Петр I Великий (1672—1725), один из небесных покровителей города, святой благоверный князь Александр Невский (122−1263), императрица Екатерина II Великая (1729—1796), великий русский поэт и писатель Александр Пушкин (1799—1837), всемирно известный писатель Фёдор Достоевский (1821—1881), великий русский композитор Пётр Чайковский (1840—1893), выдающийся композитор XX века Дмитрий Шостакович (1906—1975), командующий Ленинградским фронтом, один из организаторов обороны Ленинграда, маршал Леонид Говоров (1897—1955), писатель и революционер Александр Радищев (1749—1802), великий русский химик, создатель периодической системы элементов Дмитрий Менделеев (1834—1907).

Предложенное ранее представителями ветеранских организаций Петербурга имя маршала Советского Союза Георгия Жукова в список почему-то не вошло, как и имя советского партийного деятеля Андрея Жданова, предложенное «Коммунистами России».

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Напомним, что в Заксобрании Петербурга было высказано мнение, что «Пулково» не нуждается в новом имени, и необходимо оставить этот топоним без изменений. В то же время в самой администрации аэропорта высказывали предпочтение имени Петра Великого в качестве дополнения к нынешнему названию воздушной гавани Петербурга.

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В рамках проекта «Великие имена России» проводится конкурс для присвоения дополнительных имен 45 крупным российским аэропортам. Проект реализуют Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Общество русской словесности.

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