Алма-Ата, Казахстан, , 16:17 — REGNUM Участники саммита мэров городов в Алма-Ате обсудили развитие первичной медико-санитарной помощи, вклад «Здоровых городов» в общественное здравоохранение, роль городов в сохранении и приумножении наследия алма-атинской декларации 1978 года. Об этом 23 октября сообщает издание BNews.

23 октября в Алма-Ате стартовал саммит мэров городов, который приурочен к 40-летию подписания алма-атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи и 30-летию создания Европейской сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровые города».

Напомним, саммит мэров городов проходит в Алма-Ате 23−24 октября. В нём принимают участие 10 мэров, заместители мэров из России, Великобритании, Нидерландов, Омана и Белоруссии, 26 представителей администраций и 250 экспертов из 24 стран мира.

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