Вторник, 23 Октября 2018 года
16:54:53 МСК

Роскосмос поддержит выдачу сертификатов на жилье для жителей Байконура

Общество

В 2018 году будут выпущены первые 146 сертификатов

Москва, 23 октября 2018, 16:01 — REGNUM  Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Минстроем России и Минфином России продолжит работу по обеспечению жильём граждан России, которые подлежат отселению с комплекса Байконур, сообщает 23 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что работа будет возобновлена впервые с 2013 года, после пятилетнего периода. Получившие сертификаты смогут использовать их для приобретения жилья на территории России.

«13 октября 2018 года издано распоряжение правительства России № 2215-р, согласно которому для указанной категории граждан в 2018 году будут выпущены первые 146 государственных жилищных сертификатов», — говорится в сообщении.

Их выдача будет обеспечена Минстроем России совместно с администрацией города Байконура при поддержке госкорпорации «Роскосмос» в соответствии с установленной очередностью. С 2019 года обеспечение жильем указанной категории граждан будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Переселенцам с «Байконура» помогут купить жилье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить