Роскосмос поддержит выдачу сертификатов на жилье для жителей Байконура

Москва, , 16:01 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Минстроем России и Минфином России продолжит работу по обеспечению жильём граждан России, которые подлежат отселению с комплекса Байконур, сообщает 23 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что работа будет возобновлена впервые с 2013 года, после пятилетнего периода. Получившие сертификаты смогут использовать их для приобретения жилья на территории России.

«13 октября 2018 года издано распоряжение правительства России № 2215-р, согласно которому для указанной категории граждан в 2018 году будут выпущены первые 146 государственных жилищных сертификатов», — говорится в сообщении.

Их выдача будет обеспечена Минстроем России совместно с администрацией города Байконура при поддержке госкорпорации «Роскосмос» в соответствии с установленной очередностью. С 2019 года обеспечение жильем указанной категории граждан будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

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