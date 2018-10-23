Мэр Гранд-Сента о лагере беженцев: «Это было невыносимо»

Гранд-Сент, Франция, , 16:16 — REGNUM Мэр Гранд-Сента Дамиен Карем выразил облегчение в связи с ликвидацией лагеря беженцев, где 1800 мигрантов жили в «бесчеловечных условиях», сообщает Le Figaro.

«Это было невыносимо. Так больше не могло продолжаться, в течение нескольких недель все просили убрать лагерь», — заявил мэр.

Столкнувшись с регулярным прибытием мигрантов в Гранд-Сент в последние недели, Дамиен Карем заявил, что в отсутствие действий со стороны государства, он даже был готов восстановить лагерь Линьер, уничтоженный пожаром в 2017 году, в котором можно было разместить 1500 беженцев.

«Я открыл Линьер, потому что государство ничего не делало, чтобы ответить на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, но я никогда не хотел его открывать», — пояснил Дамиен Карем.

Сотня полицейских «защищают» территорию самообразовавшегося лагеря мигрантов. Беженцы будут отправлены в приемные центры в О-де-Франс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти начали ликвидацию лагеря мигрантов во французской коммуне Гранд-Сент, где проживают 1800 беженцев.

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